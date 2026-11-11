عايدة رياض بتدعم أشرف زكي: دايما واقف جنب الفنانين

ترفيه

الفنانة عايدة رياض أعلنت دعمها للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأشادت بمواقفه الإنسانية وحرصه الدائم على مساندة الفنانين والوقوف جنبهم في مختلف المواقف.

عايدة رياض قالت في تصريح ليها إن دعمها لأشرف زكي جاي من تقديرها للأخلاق والاحترام اللي بيتعامل بيهم، وأكدت إنه مش بيتأخر أبداً عن مساندة الممثلين، وإن اهتمامه بأحوال زمايله ومواقفه الإنسانية واضحة جداً.

الكلام ده جه وسط موجة من رسائل الدعم والتقدير اللي بتوصل للدكتور أشرف زكي، عشان دوره في النقابة ومواقفه مع الوسط الفني.