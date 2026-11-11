جيهان الشماشرجي دخلت القفص الذهبي.. والرسالة رومانسية بزيادة

ترفيه

جيهان الشماشرجي أحدث عروس في الوسط الفني، بعد ما احتفلت بزفافها على مدير التصوير إبراهيم النجاري في القاهرة. الفرح كان عائلي بامتياز واقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين بس.

جيهان شاركت الصور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وكتبت رسالة رومانسية لزوجها قالت فيها إن إبراهيم هو من أكد لها فعلًا أن العلاقة الحقيقية لا تدور فقط حول المشاعر، بل حول الراحة والأمان والصداقة، وحول أن يختارا بمحض إرادتهما يوميًا أن يكملا مع بعضهما. بصراحة، الكلام يخلي الواحد يصدق في الحب تاني.

وبعيداً عن الرومانسية، جيهان داخلة على شغل تقيل، لأنها بتستعد للمشاركة في بطولة مسلسل «الفلكي» مع النجم أحمد مكي، والعمل ده هيكون ضمن منافسة دراما رمضان 2027.

ده غير إن جيهان كانت لسه خطفة الأنظار في أكتوبر الماضي لما حضرت أسبوع الموضة في باريس، وظهرت وقتها بفستان طويل أوف وايت مطرز، وكانت الإطلالة قمة في الرقي والأنوثة.

تفتكروا مسلسل «الفلكي» هيعمل قلبان في رمضان؟