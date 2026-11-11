محمد عز داخل تجربة الإنتاج الذاتي في ألبومه «ولا عاشق»

ترفيه

محمد عز قرر يدخل منطقة جديدة تماماً في مسيرته، وأعلن عن قرب طرح أول ألبوماته الغنائية اللي اختار لها اسم «ولا عاشق». الألبوم مش مجرد مجموعة أغاني، ده فيه 14 تراك متنوعين، ومحمد وصفه بأنه خلاصة شهور طويلة من الشغل المتواصل والتضحيات عشان الحلم ده يشوف النور.

الموضوع مكنش سهل أبداً، لأن محمد عز خاض تجربة الإنتاج الذاتي للألبوم ده، واعترف إن المرحلة دي كانت شاقة ومرهقة جداً على المستوى الشخصي والعائلي. بس رغم التعب، هو معول على توفيق ربنا ودعم الجمهور عشان يكمل في الطريق ده.

وبطريقة فيها رقي، محمد وجه شكر لكل اللي سندوه بكلمة طيبة ساعدته يكمل، والمفاجأة إنه شكر كمان الناس اللي وجهت له انتقادات سلبية، لأنها كانت بالنسبة له طاقة دفعته إنه يجتهد أكتر. وبكل بساطة طلب من اللي قالوا كلام مش حلو إنهم لو سمعوا الألبوم وعجبهم وغيروا رأيهم يبلغوه.

بصراحة، حركة إنك تشكر اللي انتقدوك دي "ليفل" عالي من الثقة بالنفس، وبتبين إن الفنان داخل التجربة وهو مستعد لكل السيناريوهات. هنستنى نسمع الـ 14 أغنية ونشوف هل فعلاً «ولا عاشق» هيغير رأي المنتقدين؟