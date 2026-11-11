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طارق يحيى عن شركة الكرة في الزمالك: مفيش اعتراض بس محتاجين نفهم

Mandy Mandopoulos · ١١ نوفمبر ٢٠٢٦
via Instagram @tareq_yahia93

طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، طلع وصرح إن قدامى ورموز النادي مش معترضين على فكرة إنشاء شركة الكرة، وشايفين إنها ممكن تكون حل مميز للزمالك، بس الموضوع محتاج توضيحات أكتر في بعض البنود قبل ما ياخدوا موقف نهائي.

وفي كلامه مع برنامج كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، يحيى أكد إن رموز النادي طلبوا يقعدوا مع مجلس الإدارة عشان يناقشوا ملف الشركة ده، والمجلس وافق فعلاً، وكانت الجلسة مقررة مساء يوم 10 نوفمبر عشان يوضحوا شوية تفاصيل تخص المشروع.

يحيى شدد على إن الهدف من التحركات دي هو الوصول لحلول بالتنسيق مع مجلس الإدارة في مصلحة النادي، وإنهم محتاجين الصورة تكون كاملة والمعلومات واضحة عشان يكون قرارهم بالموافقة أو الرفض مبني على أساس صح.

وفي الآخر، حسم يحيى الجدل بإن الكلمة النهائية في ملف شركة الكرة دي بترجع للجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي، مش للاعبين القدامى أو الرموز.

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