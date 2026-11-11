ريهام عبد الغفور راجعة برمضان 2027 في «الصور الشخصية لمريم»

ترفيه

ريهام عبد الغفور قررت تظهر في موسم رمضان 2027 بمسلسل جديد، والاسم المبدئي للعمل هو «الصور الشخصية لمريم». المسلسل مش هيكون طويل، لأن المقرر إنه يتكون من 15 حلقة بس.

العمل ده بيجمع فريق مميز، من تأليف مريم ناعوم وإخراج مريم الباجوري، والإنتاج لمحمد مشيش. لسه مفيش تفاصيل تانية عن القصة أو مين اللي هيشارك ريهام في البطولة، ولا حتى ميعاد التصوير، بس كل ده هيتعلن في الفترة الجاية معما يخلصوا التحضيرات النهائية.

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل «حكاية نرجس».