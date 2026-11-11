منى زكي: اللي عملته «نورا» في طالع نازل مش أقصى درجات انتقام الستات

ترفيه

منى زكي طلعت في برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب وصدمتنا إن اللي حصل في مسلسل «طالع نازل» مش هو أقصى درجات انتقام الستات. منى وضحت إن انتقام شخصيتها «نورا» مكنش نابع من قسوة، لكنه كان نتيجة طبيعية لصدمة إنسانية كبيرة، وأكدت إن الدراما بتدي صورة قريبة من الواقع بس مش بتغطيه كله، لأن العلاقات الإنسانية أعقد بكتير من اللي بنشوفه على الشاشة.

المفاجأة إن منى مكنتش متوقعة النجاح الكبير اللي حققه العمل ولا راهنت عليه من الأول، بس قالت إنها قدمت الشخصية بحب وإخلاص عشان كانت مؤمنة بالتجربة الفنية.

وعشان اللي مش متابع الحكاية، المسلسل بيدور حول «نورا» سيدة أعمال ناجحة، حياتها كانت مستقرة مع جوزها «علي داوود» اللي بيقوم بدوره محمد شاهين، وهو شغال في الموسيقى وهي اللي بتدير أعماله. بس الدنيا اتقلبت لما اكتشفت إن جوزها متجوز واحدة تانية في السر اسمها «مي» - اللي بتجسدها مريم الخشت - ومش بس كده، ده كمان مستني منها مولود.

الصدمة دي حطّت «نورا» قدام اختيارات صعبة بين إنها تنتقم لنفسها أو تدافع عن كرامتها وتواجه خيانة جوزها.