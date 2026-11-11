خالد الغندور مش عاجبه اختيار حمزة عبد الكريم في المنتخب

ترفيه

خالد الغندور انتقد بشدة وجود حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، في القائمة اللي أعلنها علي ماهر، المدير الفني للمنتخب الأول، لمعسكر نوفمبر.

الغندور تساءل باستغراب عن سبب انضمام حمزة للفراعنة وهو أصلاً مابيلعبش مع الفريق الأول في برشلونة، وحتى مع فريق الشباب مابياخدش دقائق لعب كافية و بيلعب شوط واحد بس. ومش بس كده، ده كمان أضاف إن أداء اللاعب فيه أخطاء بتوصل لتسجيل أهداف عكسية في مرماه.

الموضوع ما وقفش هنا، لأن الغندور قارن بين أداء حمزة وأداء مصطفى محمد، وشايف إن الاتنين شبه بعض، فاستغرب جداً ليه حمزة أخد الفرصة ومصطفى محمد لا.

كل ده بيحصل والمنتخب بيستعد لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، اللي هتكون في كينيا وأوغندا وتنزانيا. مباراة الذهاب ميعادها الجمعة 13 نوفمبر على استاد القاهرة الساعة تسعة بالليل، ومباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر على استاد بينجو الدولي الساعة تلاتة العصر بتوقيت مالاوي وأربعة بتوقيت القاهرة.

تفتكروا فعلاً حمزة يستاهل الفرصة دي ولا الغندور عنده حق؟