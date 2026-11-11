مايان السيد بتقلب السوشيال ميديا في عيد ميلادها الـ29

ترفيه

مايان السيد قررت تحتفل بعيد ميلادها الـ29 بطريقتها الخاصة، وشاركت صور من الحفلة خلت الكل يتكلم عن إطلالتها اللي كانت بعيدة تماماً عن التقليدي. اللوك كان عبارة عن فستان قصير باللون الوردي، بتصميم مميز جمع بين التطريزات وتفاصيل الكروشيه، وكان مكشوف الكتفين عشان يضيف لمسة أنوثة وجرأة.

الفستان ماكانش مجرد لون واحد، ده كان مزين بزخارف ملونة وطبقات متداخلة من الخيوط الوردية، واللمسة اللي خلت اللوك يلفت النظر بجد هي قطعة الريش باللون الوردي اللي كانت نازلة من جانب واحد في التصميم.

وبالنسبة للمكياج والشعر، مايان اختارت ستايل شبابي جداً، سابت شعرها كيرلي طبيعي ومنسدل، واعتمدت مكياج هادي وناعم أبرز ملامحها مع تحديد بسيط للعينين وأحمر شفاه بدرجة هادئة، وأكملت الطقم بإكسسوارات بسيطة تناسب تفاصيل الفستان.

أجواء الحفلة كانت مليانة بهجة، وظهرت مايان مع صديقتها ومجموعة من الحضور وسط ديكورات لامعة وألوان مبهجة. وبصراحة، مايان دايماً بتعرف تختار إطلالاتها سواء كانت كاجوال أو فساتين سهرات، والمرة دي قدرت تثبت إن ذوقها في الموضة متجدد ومش متوقع.

تفتكروا الريش في الفساتين موضة مستمرة ولا كانت مجرد لحظة حماس من مايان؟