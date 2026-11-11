فتوح أحمد داخل عالم السحر والشعوذة في مسلسل النداهة

ترفيه

فتوح أحمد داخل في مود الرعب والغموض بمسلسل "النداهة"، واللي هيعرض ضمن موسم الـ Off Season. الفنان فتوح أحمد صرح إنه هيجسد شخصية ساحر ومشعوذ، وبيمارس أعمال السحر والشعوذة والأعمال السفلية،

المسلسل ده مش مجرد حكايات قصيرة، ده عمل درامي طويل من 40 حلقة، ومبني على التشويق والرعب. العمل من بطولة أحمد حاتم وآية سماحة، ومعاهم مجموعة فنانين تانية زي محمود عبد المغني، سما إبراهيم، محمد عبد العظيم، انتصار، أحمد فهيم، ناهد السباعي، وفدوى عابد.

من ناحية الإنتاج، المسلسل من إنتاج صادق الصباح، وتأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد يحيى، وبإشراف عام على الإخراج من أحمد سمير فرج.

وبالنسبة لفتوح أحمد، فهو مش هيقف عند "النداهة" بس، لسه عنده شغل كتير في دراما رمضان 2027، حيث هيشارك في مسلسل "عشماوي" مع محمد رمضان، ومسلسل "تمكين" بطولة عمرو سعد.

لو بصينا على السنة دي 2026، فتوح كان موجود بقوة في "الكينج" بدور عمدة المنيا، وفي "درش" بشخصية مدكور، وكمان قدم شخصية رفاعي في مسلسل "سوا سوا". أما في 2025، فكان له بصمة في فيلم "درويش" بدور مصطفى النحاس قدام عمرو يوسف ودينا الشربيني، ده غير مشاركته في رمضان 2025 بدور متعب في مسلسل "حكيم باشا" مع مصطفى شعبان، وبدور نعيم في مسلسل "قهوة المحطة".

تفتكروا فتوح أحمد هينجح في تقديم دور المشعوذ ولا الرعب هيكون مجرد ديكور؟