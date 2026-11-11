أسرع ريجوع في التاريخ.. يارا تامر ومسلم رجعوا لبعض بعد 48 ساعة

ترفيه

يارا تامر أعلنت رجوعها لجوزها المطرب مسلم، بعد انفصال مكملش 48 ساعة، في تطور سريع جداً للأزمة اللي شغلت المتابعين اليومين اللي فاتوا وخلتهم يتساءلوا عن مستقبل علاقتهم.

يارا طمنت كل الناس برسالة على إنستجرام، شكرت فيها كل اللي ساندوها واطمنوا عليها، وأكدت إن الأمور بقت أحسن بكتير بينها وبين مسلم. كتبت يارا: "حبايب قلبي، شكرًا على كل كلمة بعتوهالي وخوفكم عليا ودعواتكم ليا، بجد شوفت كل كلامكم الجميل اللي دايمًا بيقويني، والله أطمنكم عليا، إحنا بخير الحمد لله".

وأضافت يارا إنها بقت أحسن، وشكرت جمهورها إن وجودهم في ضهرها بيقويها ويسندها.

القصة بدأت يوم الأحد 9 نوفمبر، لما المطرب مسلم أعلن انفصاله رسميًا عن يارا تامر بعد سنة ونص جواز، عبر ستوري على إنستجرام.

بعيدًا عن الدراما الزوجية، مسلم طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "واحشاني" على يوتيوب والمنصات الرقمية والراديو، وهي الأغنية اللي شايلة اسم ألبومه الجديد اللي بدأ ينزل من مارس اللي فات. أغنية "واحشاني" هي السادسة في الألبوم اللي بيضم 10 أغاني متنوعة، ومسلم هو اللي كتبها ولحنها، وتوزيع إسلام الأزرق وإخراج عمر زكي.

بصراحة، سرعة الرجوع دي تخلينا نراجع تعريف "الطلاق الرسمي" في قاموس المشاهير، تفتكروا هيمشي الحال المرة دي؟