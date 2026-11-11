أحمد فلوكس خايف من حب الناس ومتردد في الرجوع

ترفيه

أحمد فلوكس قرر يفتح قلبه ويتكلم عن التوتر اللي عايشه وهو بيستعد يرجع تاني للساحة الفنية. في مداخلة مع برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، اعترف فلوكس إن كمية الحب اللي لمسها من الناس وتفاعلهم مع تصريحاته خلت عنده إحساس عالي بالمسؤولية، لدرجة إنه بدأ يعيد التفكير في خطواته اللي جاية.

الفنان حكى إنه في حالة من الحيرة والخوف، وبقى بيسأل نفسه هل هيقدر يكون على قد الحب ده لما يرجع فعلاً؟ وبصراحة، فلوكس اعترف إنه مكنش مدرك قبل كده حجم المسؤولية اللي بتيجي مع حب الناس، بس دلوقتي بقى واعي جداً للنقطة دي.

ومن وجهة نظره، الفنان مش مجرد شخص بيمثل نفسه، لا ده بيمثل بلده وجمهوره وكل اللي بيقدمه، وعشان كده لازم يكون حذر جداً في كلامه وتصرفاته. فلوكس شايف إن محبة الناس دي نعمة من ربنا، ولازم يحترمها ويكون قدها في كل كلمة أو فعل بيعمله.

الحقيقة إن التفكير ده منطقي، بس يا ترى الخوف من المسؤولية ده هيأخر رجوعه ولا هيكون دافع ليه إنه يقدم حاجة أقوى؟