يسرا محنوش بتحقق حلمها في مهرجان الموسيقى العربية

ترفيه

يسرا محنوش مستعدة تطلع على مسرح مهرجان الموسيقى العربية غدًا، في أول حفل غنائي ليها في مصر. يسرا وصفت اللحظة دي بأنها حلم طال انتظاره وبقى حقيقة، وأكدت إن مشاركتها في المهرجان محطة مهمة جداً في مشوارها الفني، خصوصاً إنها حاسة بمحبة وقرب كبير من الجمهور المصري.

عشان كده يسرا مهتمة جداً تكون الحفلة على قد توقعات الناس، واختارت مجموعة أغاني الجمهور بيحبها، بالإضافة لأغاني جديدة هتقدمها لأول مرة في مصر. ومفاجأة السهرة إن يسرا، اللي بتعشق أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، اختارت أغنية ليها عشان تغنيها في الحفل.

الفنانة التونسية عبرت عن فخرها إنها هتكون وسط نخبة من الفنانين، ومتحمسة جداً للتعاون مع الفرقة الموسيقية المشاركة، وشايفة إن مستوى الموسيقيين ده بيخليها تدخل المسرح بثقة أكبر عشان تقدم عرض يليق باسم المهرجان.

يسرا مش عايزة الحفلة تكون مجرد مرة واحدة، بل بتتمنى إن دي تكون بداية لسلسلة حفلات ومشاركات تانية في مصر الفترة اللي جاية، وعايزة تسيب ذكرى جميلة في قلوب الجمهور المصري في أول ظهور كبير ليها على المسرح.