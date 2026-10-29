وفاء عامر وأحمد بدير وهاني رمزي نجوم افتتاح مهرجان VS-FILM في السويس

ترفيه

بدأت السويس فعاليات مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا مساء 28 أكتوبر، والحفلة كانت على مسرح جامعة السويس في أجواء احتفالية جمعت صناع السينما والفنانين ومحبي الفن السابع.

الافتتاح كان فيه تكريمات مميزة لنجوم كبار تقديرًا لمسيرتهم، وعلى رأسهم أحمد بدير، وهاني رمزي، ووفاء عامر. الحفلة شهدت حضور لافت لعدد من النجوم والمبدعين، ومنهم أحمد فتحي، ومنال سلامة، وميرنا وليد، ومحمود فارس، ده غير حضور اللواء هاني رشاد محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، ومجموعة من الفنانين وطلاب الجامعة.

المهرجان ده يعتبر أول مهرجان نوعي للأفلام القصيرة جدًا، اللي مدتها مش بتعدي 10 دقايق، وفيه مسابقات للأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة. والهدف منه إنه يكون منصة بتدعم الأفلام القصيرة جدًا وبتدي فرصة للمواهب الجديدة إنها تظهر وتعبر عن نفسها.

مهرجان VS-FILM مكمل معانا من 28 أكتوبر لحد 1 نوفمبر، وبمشاركة 29 دولة عربية وأجنبية، ومجهز برنامج مليان عروض وندوات وفعاليات بتحتفل بالإبداع السينمائي.

تفتكروا الأفلام اللي مدتها أقل من 10 دقايق تقدر توصل رسالة أقوى من الأفلام الطويلة؟