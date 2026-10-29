جريمة في الزمالك.. صبا مبارك في رحلة بحث عن الحقيقة على شاهد

ترفيه

بكرة 30 أكتوبر، ميعاد انطلاق حكاية "جريمة في الزمالك"، تالت قصص مسلسل "القصة الكاملة" على منصة MBC شاهد. الحكاية هتنزل في ثلاث حلقات دفعة واحدة، وهتبدأ الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، ولو اتطبق التوقيت الشتوي في مصر هتبدأ الساعة 11 مساءً النهاردة 29 أكتوبر.

القصة بتدور حول جريمة قتل غامضة في منطقة الزمالك، والبحث عن الحقيقة هيكشف أسرار ومفاجآت كتير وسط مجموعة من المشتبه بهم. صبا مبارك هي بطلة الحكاية في شخصية "نادية"، وهي ست بتمر بظروف صعبة، وده اللي ظهر في لمحات من الإعلان التشويقي.

المسلسل أصلاً مبني على قضايا جنائية وملفات حقيقية اتناولها صانع المحتوى سامح سند في برنامجه اللي شايل نفس الاسم، وبتحول لأعمال درامية بإنتاج مجدي الهواري. الفكرة إن كل حكاية بتعتمد على نجم أو نجمة مختلفة، ومعاها فريق عمل، ومخرج، وقضية جديدة تماماً، وده اللي بيخلي كل تجربة مستقلة عن اللي قبلها.

في "جريمة في الزمالك"، بيشارك في البطولة محمد علي رزق، وأحمد بهاء "بوب"، ورندة كعدي، وحازم إيهاب، وجلال عشري. الحكاية من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب "توبة".