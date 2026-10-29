مدحت صالح بيسخن لحفلة ختام مهرجان الموسيقى العربية

ترفيه

مدحت صالح خلص بروفات «الجنرال» النهائية في واحدة من قاعات دار الأوبرا المصرية، عشان يجهز لحفل ختام الدورة 34 من مهرجان الموسيقى العربية اللي هيقام يوم الجمعة المقبل.

البروفة كانت ماشية بتركيز عالي جداً، وكانت بقيادة المايسترو أحمد عامر وبحضور دكتور محمد الموجي مدير المهرجان. مدحت صالح بيجهز مجموعة من أجمل أغانيه عشان يقدمها للجمهور في الحفلة دي، وشكله كده داخل بـ مود استعداد كامل عشان يقفل المهرجان صح.

تفتكروا هيغني إيه من القديم اللي بنحبه في السهرة دي؟