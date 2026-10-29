ياسمين عبد العزيز وبوسي ولعوا الدنيا رقص في حفل ذا بيست

ترفيه

ياسمين عبد العزيز ظهرت مع المطربة بوسي في حفل توزيع جوائز «ذا بيست» مساء الاثنين 26 أكتوبر 2026، والاتنين قلبوا الحفلة رقص على أغنية مسلسل «وننسى اللي كان» اللي غنتها بوسي في رمضان اللي فات.

الفرحة مكنتش رقص وبس، لأن ياسمين عبد العزيز استلمت جائزة أفضل ممثلة في الحفل ده بعد مشاركتها في مسلسل «وننسى اللي كان».

بصراحة مفيش أحلى من إنك تاخد الجائزة وترقص مع صاحبتك في نفس الليلة، ميكس الطاقة والنجاح اللي يفتح النفس.