ابن شقيقة إيمان الطوخي بيطلع عن حقيقة الصورة اللي مالية السوشيال ميديا

ترفيه

ابن شقيقة الفنانة إيمان الطوخي قرر ينهي الجدل اللي حصل بسبب صورة منتشرة للفنانة، ونفى تماماً إنها تكون صحيحة. وبكل صراحة، وصف الصورة اللي بتلف السوشيال ميديا بأنها "سخيفة"، وأكد إن في حد أخد الصورة وعملها بالشكل ده.

ووضح إن الصورة الأصلية، اللي ظهرت على الشمال في المقارنة اللي نشرها، هي من مسلسل "رابعة تعود". وختم كلامه بالدعاء على اللي عملوا كده، وحذر من تداول الصورة غير الصحيحة ونسبتها للفنانة.