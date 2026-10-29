ميرنا نور الدين وعمرو يوسف راجعين لبعض في مسلسل «180» رمضان 2027

ترفيه

ميرنا نور الدين قررت ترجع تاني لمنافسة دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «180»، وده بعد ما غابت عن الموسم اللي فات. المسلسل هيجمعها من جديد مع النجم عمرو يوسف، وحالياً شغالين على التحضيرات النهائية عشان التصوير يبدأ خلال الأسابيع الجاية، مع استكمال التعاقدات مع باقي الفنانين.

دي مش أول مرة ميرنا وعمرو يجتمعوا في عمل، لأنهم كانوا مع بعض قبل كده في مسلسل «الكتيبة 101» اللي اتعرض في رمضان 2023، وكان معاه آسر ياسين ولبلبة، وناقش بطولات حقيقية في شمال سيناء ضد التنظيمات الإرهابية.

بالنسبة لمسلسل «180»، فهو مكون من 15 حلقة بس، والجديد فيه إن فكرته بتدور حول رقم الطوارئ الخاص بالحماية المدنية والمطافئ في مصر، وده يعتبر إطار درامي جديد على الشاشة المصرية. المسلسل من فكرة المنتج كريم أبو ذكري، وكتابة محمد حجاب، وهيكون أول تجربة إخراجية لأحمد ماجد المصري، اللي بيقوم حالياً بمعاينة مواقع التصوير واختيار باقي الممثلين.

لو رجعنا لسبب غياب ميرنا عن رمضان 2026، فهي كانت اعتذرت عن أكتر من عمل عشان تاخد إجازة وتركز في مشاريع تانية، أهمها فيلم «أنا أنت.. أنت مش أنا» اللي انتهت من تصويره مؤخراً مع الفنان معتصم النهار.

أما في رمضان 2025، فميرنا كانت موجودة في مسلسل «فهد البطل» مع أحمد العوضي، وقدمت فيه شخصية «كناريا»، البنت الشعبية اللي بتبيع بقايا رخام عشان تصرف على أهلها، ودخلت في قصة حب مع فهد، والدراما تطورت بينهم لحد ما ظهرت أسرار ومفاجآت قلبت مسار القصة كلها.

تفتكروا فكرة المطافئ والحماية المدنية هتطلع تريند في رمضان الجاي؟