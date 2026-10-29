عاملين إيه يا صيع؟.. محمد ثروت في ورطة بسبب كلمة في جامعة بني سويف

ترفيه

عبارة منسوبة للفنان محمد ثروت أثارت جدلاً بعد ندوة تثقيفية في جامعة بني سويف، بحسب الرواية المتداولة، والسبب إنه بدأ كلامه مع الطلاب بعبارة «عاملين إيه يا صيع؟». الموضوع مخلصش هنا، لأن ثروت كمل وقال: «هو أنتوا مش لاقيين علماء علشان تستضيفوني؟»، وده اللي خلى ناس كتير تعتبر إن كلامه مش مناسب أبداً لمكان زي الجامعة.

الأزمة كبرت لما المحامي علي فايز، وهو من أبناء بني سويف، قرر يتدخل ويهدد بتقديم بلاغ للنائب العام. فايز كتب بوست على فيسبوك اعتبر فيه إن وصف الطلاب بكلمة «صيع» هو إساءة ليهم وللرموز العلمية في المحافظة اللي فيها نماذج مشرفة في الطب والحقوق والهندسة والإعلام، وأكد إن الجامعات لازم تستضيف شخصيات تكون قدوة للطلاب.

المحامي فايز وضح إن اعتراضه مش مجرد كلام، لأن أخته المتفوقة في كلية الحقوق كانت حاضرة الندوة، وشاف إن اللي حصل تجاوز في مخاطبة الطلاب. فايز ختم منشوره بالتأكيد على عزمه تقديم بلاغ، مطالبًا باحترام الطلاب والرموز العلمية والمهنية بالمحافظة، وموجهًا انتقادات إلى الجهة المنظمة للندوة بسبب اختيار الضيف.

وتعيد الواقعة طرح التساؤلات حول حدود المزاح في اللقاءات العامة والجامعية، ومدى ملاءمة العبارات المستخدمة عند مخاطبة الطلاب.