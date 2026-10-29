خالد محمود بيحط نقط فوق الحروف: الفن رسالة مش مجرد «هعمل اللي أنا عايزه»

ترفيه

الفنان خالد محمود مش شايف إن الفن مجرد تسلية أو حاجة بتتعمل وخلاص، وبالنسبة له مقولة «الفن مش رسالة» دي جملة مرفوضة تماماً. في حوار صريح، أكد إنه ضد فكرة إن الفنان يقدم اللي هو عايزه بس، لأن الفن في نظره له رسالة سامية ولازم اللي بيشتغلوا فيه يحترموا مسؤوليتهم ويرضوا ضميرهم.

خالد حكى إن المبدأ ده معاه من يوم ما دخل الوسط الفني وهو لسه شاب، ومن وقت ما التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. السر في الموضوع إنه دايما حاطط ربنا قدام عينيه، ومقتنع إن في يوم هيتحاسب على كل عمل قدمه، وده اللي بيخليه يراعي ضميره الفني والإنساني في كل خطوة.

وبالنسبة له، العمل الفني لازم يكون هدفه محترم، سواء كان بيوصل رسالة للناس، أو بيعالج مشكلة موجودة، أو حتى بيحقق هدف مفيد للشباب. الموضوع مش مجرد تمثيل، دي مسؤولية كبيرة لأن الفن والإعلام بالذات من أخطر الأدوات اللي ممكن ترفع بلد أو تنزلها.

وبصراحة، خالد كان حاسم جداً في نقطة التأثير؛ لأنه شايف إن الفن يقدر يخرّب بيوت أو يضيّع جيل كامل، وفي المقابل يقدر يحيي مجتمع ويرتقي بيه.