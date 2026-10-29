خلاص هنعرف النهاية.. حلقات مسلسل 50 50 الأخيرة بتنزل الخميس 29 أكتوبر

ترفيه

النهاردة الخميس 29 أكتوبر 2026، الجمهور هيعرف أخيراً نهاية مسلسل «50 50»، لأن الحلقات 14 و15 هتنزل النهاردة عشان تقفل الحكاية بعد ما المسلسل حقق نجاح كبير في أول 13 حلقة.

القصة كانت واخدانا في سكة درامية مشوقة مع «رانيا»، المحامية اللي حياتها اتقلبت رأساً على عقب لما جوزها اختفى فجأة. رانيا ملقيتش قدامها غير إنها تغير شخصيتها تماماً وتتحول لست قوية، وقررت تدخل في رحلة انتقام عشان ترجع حياتها تاني، وبدأت تخطط وتنفذ بالتعاون مع ابنها.

المسلسل اللي بيتكون من 15 حلقة بس، بيقدم أحداث سريعة بتكشف الأزمات والتحديات اللي واجهتها رانيا بعد صدمة اختفاء جوزها، في ميكس بين الدراما والساسبنس. وبالمناسبة، ياسمينا العبد كانت مشاركة كندة علوش في عمليات سرقة ضمن أحداث العمل.

العمل ده كان من بطولة كندة علوش ومعاها ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، انتصار، حازم إيهاب، هبة عبد العزيز، ومحمد عبده، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف.

من ناحية التنفيذ، المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج سالي والي من خلال شركة S Productions.

تفتكروا رانيا هتعرف توصل لجوزها في الآخر ولا الانتقام هيسحبها لسكة تانية؟