كارولين عزمي: الطلاق بقى «تريند» وموضة والسبب الصحاب

ترفيه

الفنانة كارولين عزمي طلعت في مداخلة تليفونية مع أحمد الهواري ويمنى علي في برنامج «بينه وبينها» يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، واتكلمت بصراحة عن وجهة نظرها في أزمة الجيل الجديد وموضوع الانفصال اللي بقى بيحصل بسهولة.

كارولين شايفة إن الدنيا زمان كانت مقفولة ومفيش سوشيال ميديا زي دلوقتي، وقالت إن نسب الطلاق ارتفعت، وربما يرجع ذلك إلى التقليد، ووصفت الموضوع إنه بقى «تريند» أو موضة والناس بتقلد بعض. وقالت إنها بتشوف بعينيها إزاي الصحاب بيأثروا على بعض سلبًا، لدرجة إن واحدة ممكن تشتكي لصاحبتها من جوزها، فتلاقي رد صاحبتها إنها تنفصل فورًا وبشكل عادي جدًا.

وفي وسط الكلام، كارولين صدمتنا بأغرب حالة طلاق سمعت عنها في دايرتها القريبة، وهي ست قررت تطلق عشان ببساطة «حست بالملل» من حياتها مع جوزها. وعشان كده نصحت البنات إنهم ميتسرعوش في قرار الجواز لأنه مؤسسة، ولازم الطرفين يعرفوا بعض كويس جدًا ويتأكدوا من مشاعرهم بنسبة 100% قبل أي خطوة.

أما عن اللي يستاهل الطلاق فعلاً من وجهة نظرها، فكانت واضحة إن «الخيانة» هي السبب الوحيد اللي يدعو للانفصال، وأي حاجة تانية ممكن تتصلح.

وبالنسبة لشغلها اللي جاي، كارولين فاجأتنا إنها مجهزة عمل كوميدي خفيف في رمضان الجاي، وأكدت إنه هيكون خطوة جديدة ومختلفة تمامًا عن أي حاجة قدمتها قبل كده.

بصراحة، حكاية الطلاق عشان الملل دي محتاجة وقفة.. تفتكروا فعلاً الطلاق بقى موضة ولا إحنا اللي مبقاش عندنا صبر؟