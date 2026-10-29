الحلقة 23 من "أنت من أحب".. إركان وديجلة وحياة إسطنبول

ترفيه

الحلقة 23 من المسلسل التركي "أنت من أحب" عبر موقع قصة عشق، من بطولة إيتاش شاشماز وهيلين كانديمير. القصة بتلف حوالين إركان الإسطنبولي وديجلة، البنت القروية اللي عمرها ما سابت قريتها، التقوا خلال خدمته العسكرية واتجوزوا عشان ينقذوا حياتها.

ديجلة بتنتقل إلى إسطنبول عشان تعيش مع عيلة إركان في قصرهم، وده بيسبب تطورات مفاجئة وصادمة. وإركان بيراقب بإعجاب محاولات ديجلة البريئة للتأقلم مع حياة المدينة الكبيرة، في قصة حب جريئة ومؤثرة.