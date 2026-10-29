بسنت أحمد صيام: والدي بقى أهدى مع حفيدته وموافق تدخل التمثيل

ترفيه

كشفت الفنانة بسنت أحمد صيام إن والدها، الفنان أحمد صيام، بقى أكثر تساهلاً مع حفيدته كارمن يوسف مقارنة بتعامله معاها وهي صغيرة، وخصوصاً في موضوع التمثيل. بسنت قالت في لقاء في برنامج «ست ستات» إن والدها زمان كان رافض تماماً فكرة دخولها مجال التمثيل في طفولتها، لكنه دلوقتي مش معترض إن كارمن تخوض التجربة دي، والسبب ببساطة إنه عايز يسعد حفيدته.

وبالنسبة للتربية، بسنت وضحت إن والدها لسه متمسك بالقواعد التربوية وبيهتم جداً بالتفرقة بين السلوك الصح والغلط، وبتحس بتقدير كبير لإنه لسه مش متهاون في التصرفات الغلط. بس في نفس الوقت، لاحظت إن تعامله بقى أهدى بكتير من الأول، وإن والدتها هي اللي أكثر تساهلاً في التعامل مع الأحفاد.

بسنت أكدت كمان إن والدها لسه مهتم بتوجيهها ومتابعة تصرفاتها لما بتكون معاه.