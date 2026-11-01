ياسمين صبري داخل دوامة الشغل.. فيلمين في السينما ومسلسل في رمضان 2027

ترفيه

ياسمين صبري عايشة حالة نشاط فني كبيرة الفترة دي، وموجودة في دور العرض بفيلمين في نفس الوقت. الأول هو «مطلوب عائليًا» مع كريم عبد العزيز، وبتقدم فيه دور زوجته وأم ولاده في إطار كوميدي اجتماعي عن مفارقات عائلية، وبيشاركهم في البطولة مصطفى خاطر وسارة بركة وسامي مغاوري، والفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

أما الفيلم التاني فهو «نصيب»، وده بقى حدث خاص لأنها بتخوض فيه أولى بطولاتها المطلقة في السينما، وبتشارك فيه الفنان السوري معتصم النهار. القصة بتدور في إطار اجتماعي رومانسي في منتجع سياحي بالغردقة، عن سيدة بتورث منتجع وبتبدأ رحلة بحث عن الحب وشريك الحياة. الفيلم بيضم كمان رحمة أحمد، وخالد سرحان، ودنيا ماهر، ووليد فواز، وأحمد فهيم، وطارق الإبياري، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.

وبعيدًا عن السينما، ياسمين بتستعد لرجوعها للدراما التلفزيونية في موسم رمضان 2027 من خلال مسلسل «تمكين». العمل ده هيجمعها لأول مرة مع عمرو سعد، وتحت قيادة المخرج محمد سامي، وبشارك في البطولة مجموعة فنانين منهم خالد الصاوي وأحمد زاهر وكمال أبو رية.

تفتكروا ياسمين هتقدر تسيطر على شاشات رمضان 2027 من دلوقتي؟