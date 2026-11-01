نجوم الفن في شرم الشيخ عشان مهرجان المسرح الشبابي

ترفيه

شرم الشيخ بدأت تستقبل نجوم الفن عشان يشاركوا في الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اللي شغال من 1 لـ 5 نوفمبر. المهرجان برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وبحضور فني ومسرحي عربي ودولي.

أهم حضور في الدورة دي هي الفنانة سهير المرشدي، لأن المهرجان قرر يخلي الدورة الحالية تحمل اسمها تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية. وكمان وصل الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان أحمد بدير.

النجمة إلهام شاهين، اللي بتشغل منصب الرئيس الشرفي للمهرجان، وصلت هي كمان شرم الشيخ، ومعاها الفنان رياض الخولي والفنان محمد الصاوي عشان يشاركوا في فعاليات الدورة الجديدة.

أما عن تفاصيل المهرجان، فالدورة دي بتشهد مشاركة 11 عرض مسرحي من 6 دول، وفي برنامج فني متنوع بيقدم تجارب مسرحية مختلفة، وبيدي فرصة للشباب وصناع المسرح إنهم يتواصلوا ويتبادلوا الخبرات مع بعض من ثقافات مختلفة.

المهرجان بتديره الدكتورة إنجي البستاوي، وبيتعمل برعاية وزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبدعم من محافظة جنوب سيناء، بالإضافة لرعاية ذهبية من بلدية ظفار في سلطنة عمان.

الهدف من الدورة الجديدة هو دعم الفعاليات الثقافية والمسرحية اللي بتخلي مصر مكان أساسي على خريطة المهرجانات الدولية، وبتعزز التواصل الثقافي بين المبدعين من كل العالم.

يا ترى مين من الشباب هيخطف الأنظار في العروض الـ 11 السنة دي؟