أخبار تقلقنا.. محمد الحلو في العناية المركزة

ترفيه

الخبر نزل علينا زي الصدمة، الفنان حمادة الحلو أعلن إن والده، المطرب الكبير محمد الحلو، دخل العناية المركزة إثر تعرضه لوعكة صحية. حمادة كتب بكلمات مؤثرة على فيسبوك: "أرجوكم ادعوا لأبويا.. أبويا في الرعاية".

مش بس حمادة اللي اتكلم، محمد منير، المستشار الإعلامي لدار الأوبرا المصرية، أكد الخبر وطلب من كل محبين الفنان محمد الحلو إنهم يدعوا له بالشفاء العاجل عشان يتجاوز الأزمة دي ويرجع لأسرته وجمهوره في أسرع وقت.

اللي يخلي الموضوع مفاجئ إن الفنان محمد الحلو كان لسه مكسر الدنيا ومحيي حفلين غنائيين في الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، واحد في المسرح الكبير بدار الأوبرا في القاهرة والتاني على مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية، وسط حضور جماهيري.

كل دعواتنا له بالشفاء، يا رب يقوم بالسلامة ويرجع ينور المسارح تاني.