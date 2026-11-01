شيماء سيف لـ أيتن عامر: أنا ما أكلتش عيش وملح مع حد وأنا شايلاه في قلبي

ترفيه

شيماء سيف مش عاجبها اعتذار أيتن عامر، وبالنسبة لها الكلام اللي اتقال كان بعيد عن الحقيقة ومليان معلومات غلط، وده اللي خلاها تطلع وتوضح موقفها عشان ما تسيبش الرواية دي هي اللي تمشي.

أول خناقة كانت على موضوع "تكميم المعدة"؛ أيتن أشارت في اعتذارها إلى خضوع شيماء لجراحة تكميم المعدة، بس شيماء نفت ده وقالت إنها ما عملتش العملية وقتها ولا كانت بتفكر فيها أصلاً، وشايفة إن المعلومة دي غيرت شكل الواقعة خالص.

أما النقطة اللي وجعت شيماء بجد، فهي ربط وزنها بقدرتها على الإنجاب قدام جوزها، وكأنها هي السبب في تأخر الحمل، في حين إن الموضوع كان متعلق بجوزها، وكانوا متفقين إن التفاصيل الشخصية دي ما تطلعش للناس.

وعشان تقفل باب التكهنات، شيماء أكدت إن ما فيش أي علاقة صداقة أو تقارب بينها وبين أيتن، وردت على الإيحاءات اللي بتقول إنهم قريبين من بعض بإنها ماشافتهاش غير 4 مرات بس في آخر ست سنين، وكل اللي كان بينهم تبادل التحية في المناسبات.

شيماء شافت إن أيتن كانت عارفة إن الكلام عليها من وقت ظهورها في برنامج تليفزيوني، واستشهدت بإلغاء المتابعة ثم إعادتها بينهم على السوشيال ميديا. وأكدت إنها ما بتقبلش تبين الود لشخص شالت منه موقف سلبي لأنها ما بتتعاملش مع الناس بحسابات المصالح.

ورغم إن شيماء ما كانتش عايزة تحرج أيتن أو تكذبها علناً، بس اضطرت تعمل كده بعد ما لقت اتهامات غير صحيحة في حق ناس تانية، وكمان بسبب تفاعل أيتن مع تعليقات فيها إساءة لشيماء وانتقاد للاعتذار.

في النهاية، شيماء قالت إنها مش عايزة تطول الخلاف وقبلت اعتذار أيتن، بس لسه متمسكة بروايتها للي حصل، وقررت تسيب الفصل بينهم لربنا وقالت: «عند الله تجتمع الخصوم».

تفتكروا الاعتذار اللي بيبدأ بتكذيب الطرف التاني بيجيب نتيجة ولا بيكبر المشكلة؟