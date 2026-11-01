غلطة جواز سفر تقلب الدنيا.. ومخرج "النفس المطمئنة" يتدارك الموقف باعتذار

ترفيه

الموضوع بدأ لما ظهر جواز سفر لدولة عربية في مشهد من مسلسل "النفس المطمئنة" الكويتي، والحركة دي مريقتش الجمهور خالص وأثارت حالة كبيرة من الاستياء والغضب خلال الساعات اللي فاتت، لأن الظهور ده جه في سياق غير لائق بالمرة.

كواليس الغلطة والاعتذار

المشهد ظهر في الحلقة الرابعة، وكانت الأحداث فيه بتتكلم عن طقوس سحر وشعوذة عشان فك لعنات، وفي وسط الأوراق المستخدمة ظهر جواز سفر لدولة عربية. الجمهور طالب عبر مواقع التواصل بحذف المشهد والاعتذار، وقالوا إن ظهور جواز سفر دولة عربية في الأحداث دي أمر غير لائق.

المخرج اللبناني سعيد الماروق مأخدش وقت طويل في رد فعله، وسارع بنشر اعتذار رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. الماروق وصف اللي حصل بأنه "خطأ غير مقصود"، وأكد إنه بيكن كل المحبة والاحترام للدولة العربية دي ولشعبها، وإن المشهد تم تعديله ورفع النسخة المعدلة على منصة نتفليكس.

تفاصيل الاعتذار الرسمي

الماروق أضاف بصفته مخرج العمل إن التصحيح تم بالفعل، وإن النسخة المعدلة هتظهر على نتفليكس خلال الساعات القادمة، وختم بتجديد اعتذاره الصادق للجميع مع خالص الاحترام والتقدير.

عن "النفس المطمئنة" وقصته

بعيداً عن الجدل ده، المسلسل بيدور في فلك الغموض والدراما، وبيركز على شخصية "طلال" اللي بيرجع لمسقط رأسه مع زوجته وبنته عشان يحضر جنازة والده. لكن الرجعة دي مش بتعدي بسلام، لأن سلسلة من الأحداث الغامضة بتبدأ تظهر، خصوصاً مع ظهور "حصة" حبيبته السابقة، رغم إنها متوفاة من سنتين.

القصة بتدخل في منطقة الكوابيس والهلاوس اللي بيشوفها طلال، ويكتشف تاريخ من الأسرار والأمراض الغامضة اللي عانى منها والده وجده، فيبدأ رحلة البحث عن حقيقة اللي بيحصل له ولعائلته.

المسلسل بيضم مجموعة من النجوم في بطولته، منهم هيا عبد السلام، ويعقول الفرحان، وليلى عبد الله، وسارة صلاح، وأسمهان توفيق، وهو من إخراج سعيد الماروق.