هنا الزاهد ناوية تسيطر على الساحة.. سينما ودراما ومسرح في خريطة واحدة

ترفيه

هنا الزاهد مرتبط اسمها حاليًا بـ مجموعة مشاريع متنوعة بتجمع بين السينما والدراما والمسرح عشان تراهن على تقديم شخصيات مختلفة وتجارب جديدة لجمهورها.

في السينما، هنا قربت تخلص تصوير فيلم «سلايف النينجا» اللي بيجمعها بمنة شلبي. ومش بس كده، دي بتستعد كمان لفيلم «ملك الغابة» مع هشام ماجد، والمقرر إن تصويره يبدأ بعد شهر رمضان اللي جاي.

أما في الدراما، فالبداية هتكون من نوفمبر الجاي بتصوير مسلسل «من حبي فيك» مع أحمد عبد الوهاب، عشان تلحق تنافس بيه في موسم رمضان 2027. ومش هتكتفي بكده، لأنها هترجع تكمل تصوير مسلسل «بنت وداد» بعد عيد الفطر 2027.

وبعيدًا عن السينما والدراما، هنا بتستعد لخوض تجربة مسرحية جديدة بتجمعها بالنجم كريم عبد العزيز.

بصراحة، الجدول ده محتاج مجهود جبار، بس التنوع بين السينما والدراما والمسرح يخلينا نتحمس نشوف النتيجة.