أحمد بدير: مفيش حاجة اسمها «خليفة» فنان في الكوميديا

ترفيه

أحمد بدير قرر ينهي الجدل حول فكرة «الخليفة» في الكوميديا، وأكد إن النوع ده من الفن مش قايم على إن فنان ييجي مكان فنان تاني. بالنسبة لبدير، كل فنان عنده شخصيته وأسلوبه وبصمته اللي بتخليه مختلف عن غيره، وعشان كده التقليد مش هو الطريق الحقيقي اللي يوصل أي حد للنجاح.

وفي تصريحاته، كان بدير واضح جداً لما قال إن «مفيش حد زي حد»، وإن كل فنان ليه سمته وطابعه الخاص. وحذر أي حد بيحاول يظهر كأنه «نسخة» من فنان تاني، لأنه ببساطة مش هيقدر يحقق النجاح اللي بيطمح ليه لو فضل ماشي في السكة دي.

وجهة نظر بدير إن التميز الحقيقي بييجي من امتلاك الشخصية الفنية المستقلة، مش من مجرد محاكاة تجارب الناس التانية أو إن الفنان يقرر يمشي على خطى غيره بصورة متطابقة. الساحة الفنية في رأيه مش محتاجة نسخ مكررة، لكنها محتاجة مواهب جديدة عندها روحها وأدواتها الخاصة، وتقدر تسيب بصمة حقيقية عند الجمهور.

يعني من الآخر، اللي عايز ينجح في الكوميديا لازم يخلق نفسه بنفسه، مش يدور على «كتالوج» فنان قديم يقلده.