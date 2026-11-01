مدحت صالح في ختام مهرجان الموسيقى العربية: ليلة مميزة وكامل العدد

ترفيه

مدحت صالح قفل ستارة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ34 بحفلة كانت «كامل العدد» حرفياً، والجمهور كان موجود بكثافة في ليلة وصفت بأنها مميزة بكل تفاصيلها.

وبعد الحفلة، مدحت صالح مسبش السوشيال ميديا في حالها ونزل مجموعة صور من الحفل على حسابه الرسمي في «فيسبوك»، وكتب كلام كله تقدير للناس: «سعيد إني كنت معاكم في ختام المهرجان، وشكراً لجمهوري الغالي على الحب والتفاعل، بحبكم».

الحفلة مكنتش مجرد غناء، دي كانت حالة موسيقية شارك فيها الموسيقار عمرو سليم مع فرقة بقيادة المايسترو أحمد عامر، وقدموا ميكس بين الأصالة والألحان الجمالية.

مدحت صالح بدأ السهرة بأغنية «برمي السلام على بلدنا»، وتضمنت الحفلة أعمالاً منها محبتك جنون، وقلبي إليك ميال، وحبيبي يا عاشق، وياريتك معايا، وكان ياما كان، ولحظة تاريخية، وميدلي حليم، وميدلي أم كلثوم، وكلنا جيش، وابن مصر.

بعيداً عن الغناء، الحفل شهد أيضاً تكريم الفائزين في مجالات الغناء والعزف، عشان يكمل الفرحة في ختام الفعاليات.