أحمد سعد هيكمل ألبوم «الموسيقى العربية» بـ أغنيتين جداد

ترفيه

أحمد سعد ناوي يخلص ألبومه الجديد «الموسيقى العربية» بـ إطلاق أغنيتين جداد يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً. وبكده هيكون الألبوم وصل لـ خمس أغنيات في المجمل.

عشان يشوقنا، أحمد نشر فيديو على إنستجرام من قلب الاستوديو وهو بيسجل العملين دول مع الموزع الموسيقي نادر حمدي، وكتب في تعليقه إن الأغنيتين يوم الاتنين الساعة 7، وده أثار حماس جمهوره.

لو نسيتم، أحمد كان لسه منزل تلات أغنيات من نفس الألبوم الأربعاء الماضي، وهما «وعدني»، و«الله زمان»، و«اطمن»، وبكده مفيش غير الأغنيتين اللي جايين عشان يكمل اللوحة.

الحكاية إن ألبوم «الموسيقى العربية» هو الرابع في خطة فنية كبيرة عملها أحمد سعد للسنة دي، والهدف منها إنه ينزل خمس ألبومات غنائية في 2026. هو بيحاول من خلال التجربة دي يقدم أشكال موسيقية مختلفة سواء في الألحان والكلمات أو التوزيعات.

تفتكروا الأغنيتين الجداد هيطلعوا «هيت» زي اللي فاتوا ولا هيكونوا مجرد تكملة عدد؟