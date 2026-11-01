جهاد حسام الدين تنضم لأحمد مكي في «الفلكي» رمضان 2027

ترفيه

جهاد حسام الدين انضمت رسميًا لقائمة أبطال مسلسل «الفلكي» اللي بيقوم ببطولته أحمد مكي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027. صناع العمل لسه شغالين على استكمال التعاقدات مع باقي الفنانين عشان يبدأوا تصوير، وجهاد بتنضم لفريق عمل فيه أسماء زي جيهان الشماشرجي، وأحمد كمال، وعمرو عابد، وطبعًا لسه في تفاصيل عن الشخصيات هتتعرف الفترة الجاية.

المفاجأة هنا إن أحمد مكي قرر يخرج بره منطقة الراحة بتاعته ويبعد عن الكوميديا خالص. هيقدم شخصية راجل بيوهم اللي حوليه إن عنده قدرات خارقة، وبدل السحر الحقيقي بيعتمد على الحيل النفسية وقراءة لغة الجسد وجمع المعلومات عن الناس عشان يقنعهم إنه عارف أسرارهم وتفاصيل حياتهم.

المسلسل هيمشي في سكة الإثارة والغموض، وقصته مستوحاة من حياة السيد الحسيني الفلكي المرتبطة بعالم الخدع والسحر والشعوذة، وبشكل درامي هيرجعنا لأجواء ووقائع من فترة الثمانينيات. العمل من تأليف أحمد مراد وإخراج أبو بكر شوقي، وإنتاج شركة سينرجي.

«الفلكي» هيكون مسلسل قصير من 15 حلقة بس، والناس مستنية تشوف النتيجة خصوصًا إن ده أول تعاون بيجمع أحمد مكي بالكاتب أحمد مراد، وده بيخلينا نتوقع حاجة مختلفة تمامًا عن اللي شفناه من مكي قبل كده.

تفتكروا مكي هيعرف يقنعنا فعلاً إنه «فلكي» ولا هنفضل مستنيين النكتة اللي هتطلع في نص المشهد؟