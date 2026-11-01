من وحي مسلسل طالع نازل.. الخيانة بتعمل إيه في النفسية؟

ترفيه

منى زكي في مسلسل «طالع نازل» بتجسد شخصية «نورا»، سيدة الأعمال اللي حياتها اتقلبت لما اكتشفت إن جوزها «علي» -اللي بيقوم بدوره محمد شاهين- متجوز واحدة تانية من سنتين من وراها. الصدمة دي خلت نورا تقرر تنتقم، وبدأنا نشوف رحلة من الصراعات النفسية والمواجهات اللي بتورينا إزاي الغدر بيأثر في الإنسان وبيحول الوجع لرغبة في رد الأذى.

لو بصينا على الموضوع من ناحية علمية، الدراسات السلوكية بتقول إن إيذاء الآخرين ممكن يكون مجرد رد فعل للشعور بالظلم أو الإهانة أو الخيانة. الشخص اللي اتعرض للغدر بيشوف إن الانتقام وسيلة عشان يسترد حقه أو يقلل من إحساسه بالعجز، وده حسب موقع «Stefanie Faye» المتخصص في علم الأعصاب.

والباحث جيمس كيميل بيوضح إن الانتقام مش لازم يكون عنف مباشر، ساعات بياخد أشكال تانية «مستخبية» في العلاقات، زي الكلمات الجارحة، أو الإهانة المتعمدة، أو حتى التجاهل وسحب المودة عشان الطرف التاني يتعاقب. والحركات دي مش بس في العلاقات العاطفية، دي ممكن تحصل في الشغل أو في التعاملات اليومية لما حد يحاول يرد اعتباره بإيذاء اللي سبب له معاناة.

الموضوع مش بالضرورة يكون «اضطراب نفسي»، لكنه استجابة نفسية معقدة للظلم. وأبحاث علم الأعصاب بتقول إن التفكير في الانتقام بيحرك دوائر في الدماغ ليها علاقة بالمكافأة والدافع، وده اللي بيخلي فكرة رد الأذى «مغرية» نفسيًا لبعض الناس، رغم إن تنفيذ الانتقام مش معناه إن الألم اختفى أو إن الشخص تجاوز التجربة.

المسلسل اللي بيتكون من 10 حلقات بيقدم دراما نفسية عن «نورا» وقوتها في مواجهة السر اللي قلب حياتها رأسًا على عقب.

تفتكروا الانتقام فعلاً بيريح ولا بيزود الوجع؟