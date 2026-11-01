صدمات وأسرار في الحلقة السابعة من حبك نار.. هوما طلعت بنت ميرزا!

ترفيه

الحلقة السابعة من مسلسل "حبك نار" جاية بضربات قوية، وأهمها المواجهة اللي هتحصل بين ليلى كيزيلرماك ووصلات كوزاكلي. ليلى خلاص مابقتش قادرة تسكت وقررت تكشف السر اللي خبيته سنين، وتخبر وصلات بأن هوما هي بنت ميرزا، وده طبعاً هيقلب كل حسابات وصلات ويهدد سيطرتها على العيلة.

ليلى مابقتش بس عايزة ترجع حياتها القديمة، دي بقت مصممة تحاسب كل اللي تسببوا في معاناتها وبعدوها عن ميرزا طول السنين دي. وفي نفس الوقت، ميرزا عايش صدمة كبيرة وهو بيجمع خيوط الماضي، وبدأ يسأل نفسه لو كانت والدته وصلات هي اللي وراء اختفاء ليلى وهوما من سبع سنين، وحرمته من بنته سبع سنوات.

الاكتشاف ده خلى ميرزا في صراع صعب بين مشاعره تجاه والدته اللي كان واثق فيها، وبين رغبته في معرفة الحقيقة المرة. الإعلان الترويجي كمان ورانا لحظة تقطع القلب، لما ليلى انهارت ووقعت على الأرض خلال خناقة حادة مع ميرزا، من غير ما نعرف إيه اللي وصلهم للمرحلة دي أو إيه السبب في سقوطها.

أما وصلات، فدخلت مرحلة جديدة من الصراع لأن أسرارها مهددة بالانكشاف، ومع إصرار ليلى على المواجهة وشكوك ميرزا، ممكن تضطر تاخد خطوات جديدة عشان تحافظ على نفوذها وتمنع ابنها إنه ينقلب عليها.

يا ترى ميرزا هيعمل إيه لما يعرف الحقيقة كاملة؟ وهل ليلى وهوما هيرجعوا لحياته فعلاً ولا الجروح القديمة لسه مابتلمش؟