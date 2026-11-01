سحر رامي تحكي عن سر استقرار حياتها مع حسين الإمام..

ترفيه

سحر رامي قررت تحكي عن سر الخلطة اللي خلت علاقتها بالفنان الراحل حسين الإمام ناجحة ومستمرة، وأكدت إن الثقة المتبادلة والتفاهم كانوا هما الأساس. والمفاجأة إن حسين الإمام ماكانش بيغير عليها خالص، رغم إن بنات كتير كانوا معجبين بيها.

سحر اعترفت إنها كانت واثقة في نفسها زيادة عن اللزوم، ومعجبة بشخصيتها وشكلها لدرجة إنها وصفت نفسها وقتها بأنها كانت «مغرورة ومبسوطة بنفسها». وبتقول إن حسين الإمام هو اللي عزز الثقة دي وخلاها تحس إنها الست الوحيدة في حياته.

وعن طريقة تفكيره، سحر رامي شافت إن زوجها كان هو الأساس في حياتها، وإن نجاحهم جه من التفاهم اللي كان بينهم، لدرجة إنها شايفة إن مفيش أي مجال للمقارنة بينه وبين أي شخص تاني.

الحكاية مكنتش مجرد مشاعر، لا دي كانت اتفاقات واضحة من البداية. سحر وحسين اتفقوا على تفاصيل حياتهم جوه البيت، وحطوا حدود واضحة عشان يحافظوا على خصوصية علاقتهم بعيد عن تدخل أي حد من بره.

حتى في «تجهيزات الجواز»، سحر رامي كشفت إنها مكنتش مهتمة بالمظاهر ولا شراء عفش عشان تتباهى بيه قدام الناس، وكانت بتدور على قيمة الحاجة والاستفادة منها. وجهة نظرها كانت إن المبالغة في المظاهر والتفاخر في العفش ممكن يكونوا سبب في خناقات ومشاكل زوجية، وعشان كدة اتفقوا على المبادئ دي قبل الجواز، وده اللي ساعدهم يبنوا حياة فيها رضا وتفاهم.