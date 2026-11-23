ترفيه

ياسمين رئيس بدأت تصوير مسلسلها الجديد «نجم الموسم» مع أحمد فهمي، والعمل ده مجهزينه لرمضان 2027. المسلسل هيكون 15 حلقة بس، وهيدور في إطار كوميدي.

العمل بيجمع كوكبة من النجوم زي أحمد رمزي، بيومي فؤاد، عمرو عبد العزيز، محمد أنور، سارة عبد الرحمن، كريم عبد الخالق، ومصطفى بسيط. المسلسل من إخراج حسين المنباوي، وتأليفه كان من خلال ورشة Exi التابعة لأحمد فهمي، واللي شارك فيها ضياء محمد ومحمد عبد الله وأحمد درويش ومعتز حمادي.

بعيد عن المسلسل، ياسمين رئيس لسه بتكمل تصوير فيلم «شمس الزناتي» مع محمد إمام، وهو فيلم أكشن وتشويق من إخراج أحمد خالد موسى. كمان ياسمين ظهرت ضيفة في برنامج AB talks مع أنس بوخش وكشفت عن تفاصيل لم تتحدث عنها من قبل.

على سيرة النجاحات، فيلم «الهنا اللي أنا فيه» وصل للمركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام إيرادات في السعودية سنة 2025. وفيلم «ماما وبابا» اللي عملته ياسمين مع محمد عبد الرحمن توتا، كسر الدنيا بإيرادات وصلت لـ 15 مليون جنيه في مصر وقربت من 200 مليون جنيه في السعودية، والفيلم ده كان كوميدي اجتماعي من تأليف ورشة براح وإخراج أحمد القيعي.