ترفيه

مدحت العدل شايف إن التكريم وهو لسه شغال بيقدم مشاريع جديدة ليه معنى نفسي عميق، وبيدي الفنان إحساس إن مجهوده طول مشواره ماراحش على الأرض. وبصراحة، دي حركة ذكية لأن التقدير في المرحلة دي بيعتبر قيمة معنوية بتخلي الفنان يحس إن في ناس متابعة وبتقدر اللي بيعمله، وده أكبر حافز يخليه يكمل وينجح.

وبالنسبة لمدحت العدل، تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كان فخر كبير ليه وتقدير للي قدمه من أعمال وجهد على مدار سنين. والجميل إن التكريم وهو لسه قادر يبدع بيدي إحساس بالرضا، وبيأكد له إن الجمهور مانسيش مشواره ولسه سايب أثر في الناس.

بس الموضوع مش مجرد فرحة، لأن التقدير ده بيحط مسؤولية أكبر على الفنان؛ بيخليه يركز إن عمله الجاي يكون أحسن من اللي قبله، ويطور أدواته عشان يقدم محتوى يليق بثقة الناس. يعني التكريم هنا بيتحول من مجرد تقدير للماضي لحافز للمستقبل يخليه يجتهد أكتر.

وفي الآخر، مدحت العدل أكد إن أجمل حاجة في التكريم هي رسالة الشكر والاعتراف بالمجهود، وبالنسبة للانتقادات اللي بتتوجه لتصريحاته، فهو مش مهتم بيها، وكل تركيزه مع النقد البناء بس.

تفتكروا التكريمات اللي بتيجي في نهاية المشوار بتأثر في الفنان زي اللي بتيجي وهو في قمة نشاطه؟