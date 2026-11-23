ترفيه

محمد حماقي قرر يرجع تاني لمنطقة الرومانسية والمشاعر الدافئة في أغنيته الجديدة «إلا قوليلي»، اللي بتجسد حالة إنسانية عن بداية جديدة مع الشخص اللي اختاره القلب، في ميكس بين الفرحة والشوق والاحتفال بلحظة اللقاء.

الأغنية جمعت تلات أسماء تقيلة؛ كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تميم، وركزوا في العمل على البساطة في التعبير عن المشاعر بجمل غنائية قريبة من القلب وسهلة في الترديد.

كلمات «إلا قوليلي» بتبين حالة من الدهشة والسعادة، وبتبدأ بتساؤل عاطفي، وده بيعكس شخص مش قادر يستوعب حجم السعادة اللي عايشها، وكأن وجود حبيبته رجع شكل حياته من جديد.

الأغنية كمان بتنقلنا من حالة الانتظار والاشتياق للاستقرار العاطفي، ودي رسالة واضحة إن رجوع الحبيب بعد غياب بيمسح أي لحظات صعبة أو مسافات عدت.

ومش بس احتفال باللحظة، الأغنية فيها تفاؤل كبير بالمستقبل في كلمات الأغنية، وده بيدي للأغنية طابع مبهج بيعدي مجرد التعبير عن الشوق.

حماقي كمان بيقدم صورة عميقة للارتباط في قوله "إنتي حياتي.. إنتي اللي فات واللي جاي يا حياتي"، وفكرة الاكتفاء العاطفي لما الحاضر يبقى أحلى من كل اللي فات.

وفي لمسة رقيقة، تظهر جملة "بالراحة على قلبي" عشان تعبر عن قلب مش قادر يستوعب كل كمية الحب والاندفاع في المشاعر، في مفارقة لطيفة بين قوة العاطفة ورقة التعبير.

بـ «إلا قوليلي»، حماقي بيأكد إنه لسه بيعرف يقدم الأغنية الرومانسية بروح عصرية، بتجمع بين الكلام المباشر وصناعة حالة من البهجة والتفاؤل.

يا ترى مين فينا لسه مصدق إن اللي جاي أحلى في قصص الحب؟