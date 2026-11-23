ترفيه

باسم سمرة قدر يحصد جائزة أفضل ممثل رمضان 2026 عن دوره في مسلسل "عين سحرية"، وده بعد ما الجمهور العربي صوّت له في جوائز الأفضل عربيًا، اللي بتتعمل تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين.

باسم سمرة عبر عن سعادته بالتكريم ده في الدورة الرابعة للحفل اللي بيجمّع كوكبة من نجوم الفن من كل العالم العربي. والحفلة ميعادها 4 ديسمبر 2026، وهتكون بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة عشان يحتفلوا بالتجارب الفنية اللي حققت نجاح وتأثير مع الجمهور.

من ناحيته، المخرج محمد كرم، رئيس حفل الأفضل عربيًا، أكد إن الإدارة مهتمة بتكريم القامات اللي ساهمت في إثراء الحركة الفنية المصرية والعربية. كرم أكد إن اختيار باسم سمرة كأفضل ممثل عن "عين سحرية" جه بناءً على تصويت الجمهور العربي تقديرًا للدور اللي قدمه.

رئيس الحفل وضح كمان إن برنامج تكريمات الدورة الرابعة بيضم مجموعة أسماء فنية بارزة.

تفتكروا مين تاني من نجوم رمضان اللي يستاهل تكريم زي ده؟