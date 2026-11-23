ترفيه

لطيفة دخلت ليفل جديد من الدلع الفني، وأعلنت عن مشروعها الجديد اللي تعاونت فيه مع مهندس الصوت أمير محروس. النجمة قررت تقدم ألبومها «شبهي بالمللي» بتقنية «دولبي أتموس» (Dolby Atmos)، وبكده بقت أول فنانة عربية تعمل الخطوة دي في ألبوم كامل.

في فيديو نشرته على صفحاتها الرسمية، لطيفة أكدت إنها خلصت المشروع ده فعلاً، وشرحت إن التقنية دي بتخلي تجربة السمع أفضل بكتير وبتضيف لمسة مختلفة للصوت، سواء كنت بتسمع في القاعات، أو في العربية، أو حتى من الموبايل.

وبالنسبة للي مستنيين، الأغاني بقت متاحة فعلاً على كل منصاتها بالتقنية المتطورة دي.

ألبوم «شبهي بالمللي» هو أحدث أعمال لطيفة الغنائية، وكان محقق نجاح كبير من وقت ما نزل، وضم مجموعة أغاني متنوعة تعاونت فيها مع نخبة من الملحنين والموزعين ومهندسي الصوت. ودلوقتي مع طرحه بتقنية «دولبي أتموس»، الجمهور هيعيش تجربة استماع محيطية بجودة صوت غير مسبوقة.

تفتكروا في حد من المطربين هيقلد الحركة دي قريب ولا لطيفة هتفضل لوحدها في المنطقة دي؟