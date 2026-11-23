ترفيه

أمينة خلصت تسجيل أغنية جديدة مع فرقة وسط البلد، وده أول دويتو بيجمعهم مع بعض. الأغنية اسمها «قلب الأسد» وهتكون جزء من ألبوم الفرقة الجديد «تروما» اللي هينزل 4 ديسمبر 2026.

الفكرة في الأغنية إنها بتدمج اللون الشعبي اللي أمينة متميزة فيه مع ستايل وسط البلد الموسيقي، في تجربة جديدة ومختلفة. ألبوم «تروما» بيضم 12 أغنية متنوعة، وده أول ألبوم للفرقة بعد غياب حوالي تسع سنين عن إصدار الألبومات، لأن آخر ألبوم ليهم كان «بنطلوني الجينز» سنة 2018.

وبالنسبة للتجهيزات، الفرقة كانت بتستعد لإطلاق أول فيديو كليب من الألبوم يوم الخميس المقبل، عشان يسخنوا الناس قبل طرح الألبوم كامل يوم 4 ديسمبر.

العودة دي بتيجي في وقت مميز لأن الفرقة قربت تحتفل بمرور 30 سنة على بدايتها الفنية من سنة 1998. وسط البلد كانت من أوائل الفرق اللي قدمت مفهوم الفرقة الغنائية الحديثة في مصر، وساعدت في نشر موسيقى الـ «أندرجراوند» وفتحت السكة لأجيال تانية من الفرق، بهوية بتمزج بين الروك والجاز والموسيقى الشرقية.

تفتكروا ميكس الشعبي مع الروك في «قلب الأسد» هيعمل قلبان ولا هيكون تجربة غريبة؟