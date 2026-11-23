ترفيه

نجيب ساويرس قرر يعبر عن تقديره لعمرو دياب في رسالة مؤثرة على منصة «إكس»، وصف فيها الهضبة بأنه «أيقونة مصرية». ساويرس كتب: «صداقة عمر.. نوستالجيا.. عمرو دياب أيقونة مصرية، شرفتنا في Z مول وأبراج زيد»، وكده أكد على علاقة الصداقة القوية اللي بتجمعه بالمطرب بقالهم سنين.

الكلام ده جه بعد ما عمرو دياب أحيا حفلة ضخمة مساء الجمعة في «زد مول» بمدينة الشيخ زايد. الحفلة كانت مليانة حماس وتفاعل، والجمهور استقبله بحفاوة أول ما طلع على المسرح. الهضبة بدأ السهرة بأغنية «يا أنا يا لأ» اللي قلبت كيان المكان، وبعدها قدم مجموعة متنوعة من أغانيه زي «خطفوني»، «بابا»، «أنت الحظ»، و«لولا البنات».

وعشان النوستالجيا كانت عنوان الليلة، دياب غنى مجموعة من أعماله القديمة اللي رجعت الناس لذكريات مشواره الفني، بالإضافة لأغاني «جيتلك»، «شايف قمر»، و«وغلاوتك». الحفلة خلصت بأغنية «وياه» وبعدها أغنية «شكرًا من هنا لبكرة» وسط أجواء احتفالية كبيرة.

الليلية دي مكنتش بس للجمهور، دي شهدت حضور شخصيات عامة ونجوم مجتمع ورياضة، وعلى رأسهم نجيب ساويرس، ومعاهم نجوم الكورة حازم إمام وحسام غالي وعماد متعب، بجانب الإعلامي سيف زاهر.

بصراحة، لما يجتمع ساويرس مع الهضبة في مكان واحد، طبيعي نشوف ليفل الدلع ده في الرسايل، بس هل في حد لسه مش مقتنع إن عمرو دياب هو «الأيقونة» فعلاً؟