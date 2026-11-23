ترفيه

مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي قرر يكرّم الفنان أمير المصري في دورته الثانية، اللي هتبدأ من 1 لحد 5 ديسمبر 2026، تحت شعار «سينما تُحيي الأمل». التكريم ده جاي تقديرًا لمسيرته الفنية وحضوره في السينما المصرية والعالمية، وبإشراف من رئيس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئيس الشرفي المنتج هشام سليمان.

بصراحة، أمير المصري من المواهب الشابة اللي عرفت تخرج بره الصندوق وتكسر القوالب النمطية للممثل العربي في الأعمال العالمية. اختياراته كانت ذكية وأدوارها فيها أبعاد إنسانية عميقة، وده اللي خلاه يحقق حضور دولي مميز.

لو بصينا على شغله، هنلاقي مجموعة أعمال سينمائية ودرامية قوية بتثبت إنه بيعرف يتعامل مع شخصيات مختلفة، زي فيلم Limbo، ومسلسل The Crown، وأفلام Club Zero وIn Camera وGiant. الخطوات دي بتأكد إننا قدام جيل جديد من الفنانين المصريين اللي بيفتحوا أبواب للسينما المصرية بره حدود البلد، وبيمزجوا بين الطموح العالمي وجذورهم المصرية.

المهرجان أكد إن تكريم أمير المصري بييجي في إطار حرصه على تسليط الضوء على التجارب الملهمة والمواهب الشابة اللي بتقدم صورة مشرفة للفن المصري عالميًا، عشان يدعم الإبداع ويعزز التواصل الثقافي والسينمائي بين الشعوب.

تفتكروا مين تاني من الممثلين الشباب اللي يستاهلوا تكريمات زي دي عشان يشجعوهم يكملوا في السكة العالمية؟