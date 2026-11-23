ترفيه

تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة للفنان حسين أبو حجاج مع أحفاده الثلاثة في أحد شوارع القرية، واللقطة دي عملت حالة تفاعل كبيرة بين متابعيه اللي شافوها لحظة إنسانية دافئة بعيداً عن كاميرات التصوير وأدوار التمثيل.

في الصورة، ظهر حسين أبو حجاج وهو بيحضن أحفاده اللي لبسوا الزي الأزهري المكون من الجلباب والقبعة البيضاء، واثنين منهم كانوا لابسين الزي الرسمي الخاص بالمعاهد الأزهرية، في مشهد بيوضح اعتزاز العائلة بالتعليم الأزهري والانتماء ليه.

طبعاً الصورة ممرتش مرور الكرام على السوشيال ميديا، والمتابعين اتفاعلوا بالآلاف من خلال تعليقات مليانة محبة ودعوات بالتوفيق والنجاح لأحفاده، وشافوا إن ظهور الفنان في اللحظة دي بيبرز الجانب الإنساني والعائلي في شخصيته، وده خلى محبتهم وتقديرهم ليه تزيد، خصوصاً إنه معروف بخفة ظله وأدواره الكوميدية والشعبية اللي سابت بصمة عند الجمهور المصري.

تفتكروا مين أكتر واحد في أحفاده طالع شبه جده في خفة الدم؟