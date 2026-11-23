ترفيه

محمد منير داخل على تجربة سينمائية جديدة بفيلم سيرة ذاتية موسيقي، بيوثق فيه حياته ورحلته الفنية اللي استمرت قرابة خمسة عقود. الفيلم هيركز على أهم المحطات في مشواره، ويكشف الجوانب الإبداعية اللي خلته واحد من أهم الأصوات الغنائية في العالم العربي.

الحكاية بدأت لما لجنة الأفلام بالمدينة الإعلامية في قطر أعلنت عن المشروع خلال النسخة الثانية من «ملتقى الدوحة لصنّاع الأفلام»، وبعدها منير أكد الخبر بنفسه عن طريق حسابه الرسمي على «إنستغرام»، عشان ينقل تفاصيل رحلته للشاشة الكبيرة.

الفيلم مش مجرد توثيق، ده هياخدنا من البدايات ومراحل النجاح والانتشار، لحد ما وصل لمكانته الحالية. وهيسلط الضوء على القرارات الإبداعية والعلاقات والتجارب اللي شكلت هويته الفنية، خصوصاً إن تاريخ منير مكنش غنا بس، ده دخل السينما والتليفزيون، وقدم ألبومات علامة زي «شبابيك»، وتعاون مع مخرجين كبار وعلى رأسهم يوسف شاهين.

حسن الذوادي، رئيس لجنة الأفلام بالمدينة الإعلامية في قطر، قال إن الهدف من المشروع هو تقديم إرث منير الثقافي للجمهور، لأن أعماله ارتبطت بأجيال مختلفة وتأثيرها عدى حدود مصر والمنطقة العربية. ووضح كمان إن اللجنة حصلت على حقوق توثيق حياة منير بالتعاون مع شركاء سينمائيين، ضمن توجهها لإنتاج أفلام سيرة ذاتية لشخصيات عربية بارزة عشان توصل قصصهم للعالم.

الموضوع مش واقف عند فيلم واحد، لأن المشروع بيشمل كمان إنتاج فيلم وثائقي بيصور مراحل التحضير والتنفيذ. الوثائقي ده هيكون فيه لقاءات مع محمد منير والناس القريبة منه واللي شاركوه محطات في حياته، بجانب كواليس تطوير وإنتاج فيلم السيرة الذاتية.