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ميدو عادل هو أحدث المنضمين لمسلسل «سلطان الديب» اللي بيقوم ببطولته أحمد العوضي. العوضي مراهن جداً على العمل ده في دراما رمضان السنة الجاية، وميدو عادل بيكمل تواجده في المسلسلات الناجحة اللي بتعرض في رمضان بعد أدوار بارزة قدمها السنين اللي فاتت.

فريق العمل سافر لبنان عشان يصوروا مشاهد المسلسل هناك، بعد ما بدأوا تصوير في مصر في الأيام اللي فاتت. الفنانة يارا السكري شاركت متابعيها بصورة بتجمعها مع المخرج محمد عبد السلام وأحمد العوضي من رحلتهم للبنان عشان يكملوا تصوير العمل.

المسلسل بيجمع كوكبة من النجوم بجانب العوضي ويارا السكري، منهم رانيا يوسف، وسوسن بدر، ولجين خليفة، وهدى الإتربي، ومحمود عبد المغني، ومحمود البزاوي، وخالد محمود. العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وأحداثه بتدور في إطار اجتماعي شعبي مليان صراعات.

أحمد العوضي عبر عن سعادته الكبيرة لما احتفل مع أهل منطقة عين شمس ببداية تصوير «سلطان الديب»، وقال إن مفيش أحسن من إخواته يحتفل معاهم، وإن اللافتة اللي عملوها أسعدته جداً. العوضي أكد إن المسلسل هيكون مفاجأة للجمهور في موسم دراما رمضان 2027، وبيتمنى إن العمل ينال إعجاب الناس.