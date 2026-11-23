ترفيه

الفنان عيد أبو الحمد انضم لقائمة أبطال مسلسل "كتف في كتف"، اللي بيجمع النجم أحمد السقا والفنان أحمد غزي، ومقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027. لسه مفيش تفاصيل عن الشخصية اللي هيقدمها عيد أبو الحمد، والكل مستني يعرف دوره إيه في الأحداث الفترة الجاية.

المسلسل بينتمي للدراما الاجتماعية، وبيركز على مجموعة من القضايا والصراعات الاجتماعية من خلال شخصيات علاقاتها متشابكة. ومن أبرز الحاجات اللي بتشد في القصة هي المواجهة والصراع اللي هيحصل بين أحمد السقا وسيد رجب، بس لسه التفاصيل الكاملة للقصة وطبيعة الخناقة دي مش معروفة.

بصينا على قائمة الأبطال ولقينا إن المسلسل بيضم بجانب السقا وغزي وعيد أبو الحمد، كل من سيد رجب، ندى موسى، جنى الأشقر، محمد عبده، وأحمد صفوت. العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة الصباح، وهيكون مكون من 15 حلقة، وهيتعرض على MBC مصر ومنصة شاهد.

أحمد السقا كان قال في تصريحات يوم الجمعة قبل الماضي إن تصوير أولى مشاهد العمل هيبدأ خلال أيام في واحد من استوديوهات القاهرة. السقا شايف إن المسلسل هيكون مفاجأة للجمهور عشان قصته مختلفة، وكمان عشان مشاركة أحمد غزي اللي بتربطه بيه علاقة قوية من وهو صغير لأنه كان صديق لوالده.

بصراحة، فكرة الـ 15 حلقة دي مريحة جداً ومناسبة لسرعة الرتم دلوقتي، بس تفتكروا خناقة السقا وسيد رجب هتكون على إيه؟