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حاتم صلاح فاز بجائزة أفضل ممثل باختيار لجنة التحكيم عن دوره في مسلسل "إفراج"، اللي كان ضمن دراما رمضان 2026. الجائزة دي جت في حفل "الأفضل عربيًا" اللي بيقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين.

حاتم صلاح عبر عن سعادته بالتكريم، الذي جاء وسط كوكبة من نجوم الفن من العالم العربي في الدورة الرابعة للحفل.

المخرج محمد كرم، رئيس حفل الأفضل عربيًا، أعرب عن اعتزاز الحفل بتكريم حاتم صلاح كأفضل ممثل عن "إفراج".

وبالنسبة للي مستنيين السهرة، حفل توزيع الجوائز هيكون يوم 4 ديسمبر 2026، وهيكون حضور قوي لنخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة عشان يحتفلوا بالتجارب الفنية اللي أثرت في الجمهور العربي.

وبحسب كرم، يضم برنامج تكريمات الدورة الرابعة أسماء فنية بارزة من المحيط إلى الخليج.